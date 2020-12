Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im deutschen Bodenseeraum und Oberschwaben ist im August auf über 3.600 Fälle und damit deutlich angestiegen. Insgesamt wurden von den Landratsämtern knapp 460 Neuinfektionen gemeldet. Die meisten, nämlich 129, meldete der Kreis Ravensburg, die wenigsten der Kreis Lindau mit 14. Auffallend ist, dass von den mit dem Coronavirus Infizierten derzeit nur wenige schwer krank werden. So wird nach Angaben der Landratsämter des Bodenseekreises und des Kreises Konstanz kein an Covid-19 Erkrankter stationär behandelt. Die Zahl der an Covid-19 Verstorbenen erhöhte sich im deutschen Bodenseeraum und in Oberschwaben insgesamt um fünf auf 114 Menschen.