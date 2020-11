Die Corona-Pandemie legt das öffentliche Leben in großen Teilen aus. Das trifft kleine Dörfer teils noch heftiger als Städte - Stillstand herrscht auch in Ziegelbach (Kreis Ravensburg).

Die Corona-Pandemie legt das öffentliche Leben in großen Teilen aus. Das trifft kleine Dörfer teils noch heftiger als Städte - Stillstand herrscht auch in Ziegelbach (Kreis Ravensburg). Rund 950 Einwohner leben in dem Ortsteil von Bad Wurzach. Ortsvorsteher Alfons Reichle spricht von einem totalen Stillstand. SWR-Reporter Wolfgang Wanner hat mit ihm und Ziegelbacher Bürgern über das Leben in der Corona-Pandemie gesprochen.