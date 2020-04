per Mail teilen

Die Corona-Krise trifft in Konstanz insbesondere Selbständige schwer. Das ist das Ergebnis einer Sonderbefragung von rund 1.400 Konstanzer Bürgerinnen und Bürger. Jeder zweite Selbstständige berichtet über schwerwiegende Einschränkungen, jeder fünfte musste den Betrieb stilllegen. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens, so zeigt die Studie, werden jedoch von der überwiegenden Mehrheit in Konstanz klar akzeptiert und eingehalten. Die Konstanzer Bürgerbefragung ist eine Langzeitstudie der Universität Konstanz. Jährlich werden Bürgerinnen und Bürger zu ihrer Lebenssituation befragt, wobei auch wechselnde Schwerpunktthemen aufgegriffen werden.