Im Kreis Konstanz sind seit Silvester 21 Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Im Bodenseekreis starben sechs Corona-Infizierte. Das teilten die Landratsämter mit. Insgesamt starben in der deutschen Bodenseeregion und in Oberschwaben seit Anfang Dezember mehr als 200 Menschen, die Corona hatten.