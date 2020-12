per Mail teilen

Im Pflegeheim Catharina in Argenbühl, Kreis Ravensburg, ist mittlerweile eine fünfte Person im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Das sagte am Morgen eine Sprecherin der gemeinnützigen Vinzenz von Paul GmbH. In der Einrichtung hatten sich Mitte November erste Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Fast alle der 28 Bewohner, aber auch zehn Mitarbeiter, waren davon betroffen.