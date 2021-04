Im Landkreis Konstanz haben am Freitag die landkreisweiten Corona-Testtage begonnen. Bis zum Sonntag können sich Bürgerinnen und Bürger in Kommunen, Betrieben und Teststationen kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

Ziel der Aktion ist es, Infektionsketten möglichst früh zu unterbrechen. Dazu werden am Freitag vorwiegend in Schulen und Betrieben Schnelltests angeboten, am Wochenende ist die Gesamtbevölkerung zum Testen aufgerufen. Alle Städte und Gemeinden im Kreis machen mit.

Stadt und Kreis Konstanz hoffen auf viele Testungen

In Singen stehen sechs Teststationen zur Verfügung, in Radolfzell elf. Zudem bieten Apotheken Corona-Schnelltests an. Die Stadtverwaltung Konstanz hofft, dass in der Stadt bis zu 30.000 Bürger mitmachen. Der Landkreis wäre mit insgesamt rund 100.000 Testwilligen zufrieden, heißt es seitens der Verwaltung.

Im Bodenseeforum in Konstanz haben sich bis Freitagmittag etwa 500 Menschen testen lassen, berichtet SWR-Reporterin Bettina Dietzen. Sie hat Konstanzer Landrat Danner gefragt, was er von den Testtagen erwartet.

Auf der Internetseite des Landkreises gibt es weitere Informationen über die Testaktion.