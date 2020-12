In Singen ist am Montag ein Corona-Abstrichzentrum eröffnet worden. Beschwerdefreie Personen können sich hier nach Angaben des Landratsamtes Konstanz von Montag bis Freitag jeweils zwischen 12 und 16 Uhr testen lassen. Das wären beispielsweise Reiserückkehrer, Mitarbeitende aus Schulen und Kitas sowie Personen, die über die Corona-Warnapp kontaktiert wurden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Abstrichzentrum befindet sich am Klinikum Singen im ehemaligen Pförtnerhaus am Eingang des Parks.