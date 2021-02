per Mail teilen

Die neue Testpflicht für Grenzpendler nach Österreich soll erst am 10.2. in Kraft treten. Das sagte ein Sprecher der Vorarlberger Landesregierung gegenüber dem SWR. Ursprünglich sollten die neuen österreichischen Einreiseregeln bereits ab dem 8.2. gelten. Grund der Verzögerung sei, dass die entsprechende Verordnung noch nicht ausgearbeitet sei. Darin sei geregelt, wie oft Grenzpendler einen Corona-Test vorlegen müssen, wie dies kontrolliert werde und wo getestet werde. In Vorarlberg seien die Testkapazitäten bereits hochgefahren worden.