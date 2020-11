In eine bundesweite Studie zur Infektion von Kindern und Jugendlichen mit dem Coronavirus sind auch Daten aus dem Elisabethen-Krankenhaus in Ravensburg eingeflossen. Seit Ostern waren dort fast 2.000 junge Patienten getestet worden, teilte die Klinik mit. Neun Tests waren positiv, das ist ein Anteil von 0,45 Prozent. Bundesweit liegt der Schnitt leicht höher. Keiner der getesteten Patienten habe zuvor Symptome gezeigt. Bundesweit waren rund 110.000 junge Menschen an 100 Kliniken auf das Coronavirus getestet worden. Ziel der Studie war, Erkenntnisse über die Dunkelziffer an Infektionen bei Kindern und Jugendlichen zu bekommen.