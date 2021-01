Am Hegau-Bodensee-Klinikum in Singen werden für eine große Corona-Nachbeobachtungsstudie Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesucht. Sie werden für die Kontrollgruppe gebraucht und sollten bislang nicht positiv auf das Virus getestet worden sein. Mit welchen Folgeerkrankungen haben Corona-Infizierte langfristig zu kämpfen? Um diese Frage beantworten und statistisch einwandfrei auswerten zu können, sollen parallel Nicht-Infizierte als Kontrollpersonen beobachtet werden – fünf Jahre lang. Wer teilnehmen möchte, darf weder Kontakt zu einem positiv getesteten Patienten gehabt haben, noch selbst infiziert gewesen sein, heißt es seitens des Hegau-Bodensee-Klinikums in Singen. Nach einer ambulanten Untersuchung und Aufklärung müssen die Teilnehmer Fragen zu Lebensqualität und Gesundheitszustand beantworten - einmal im Jahr in den kommenden fünf Jahren. Die Teilnahme wird nicht vergütet.