In Ravensburg hat das erste kommunale Corona-Schnelltestzentrum in der Region den Betrieb aufgenommen. Dort können sich Beschäftigte aus Schulen und Kitas kostenfrei auf eine mögliche Corona-Infektion testen lassen.

Das Testzentrum ist in der Eissporthalle in Ravensburg untergebracht. Rund ein Dutzend freiwillige Helfer vom Roten Kreuz und den Johannitern nehmen die Abstriche in der Umkleidekabine vor. 125 Tests am Tag können die Helfer durchführen. Sollte der Andrang größer werden, könnte aber noch eine zweite Teststraße aufgebaut werden, erklärt das Rote Kreuz. Bis Ende März sollen es 3.000 Schnelltests sein.

Ergebnis schon nach 15 Minuten

Damit es vor Ort nicht zu großen Menschenansammlungen kommt, muss man sich vorher online anmelden. Vor Ort geht es durchgetaktet zu. Abstände werden eingehalten, nach dem Abstrich haben die getesteten Personen schon nach 15 Minuten das Ergebnis vorliegen. Zum Auftakt am Dienstagabend war die Resonanz noch überschaubar, so Gerhard Krayss, Geschäftsführer des Rot-Kreuz-Kreisverbandes Ravensburg. Am ersten Tag haben nur 54 Personen einen Test reserviert.

"Die Teststrategie auszuweiten, macht Sinn. Vor allem für alle, die im Bereich Arbeitssicherheit arbeiten oder auch für Hoteliers und Angestellte im Eventbereich. Gerhard Krayss, Kreisgeschäftsführer DRK Ravensburg

Der Andrang im kommunalen Corona-Schnelltest-Zentrum in Ravensburg war am ersten Tag noch verhalten. SWR Thomas Wagner

Tests nur für Beschäftigte in Ravensburger Einrichtungen

Träger des Testzentrums ist die Stadt Ravensburg, die für die Umsetzung die Johanniter und das Rote Kreuz beauftragt hat. Doch weil die Stadt das Testzentrum für ihre Mitarbeiter organisiert hat, dürfen auch nur Lehrerinnen und Lehrer aus Ravensburger Schulen oder Erzieherinnen und Erzieher aus Ravensburger Kitas dort getestet werden. Bürger aus anderen Städten und Gemeinden müssen sich an die Testangebote vor Ort wenden.

.