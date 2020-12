Das Deutsche Rote Kreuz bietet am 23. Dezember an mehreren Teststationen im Kreis Ravensburg trotz des Lockdowns kostenlose Corona-Schnelltests an. Das bestätigte der DRK-Kreisgeschäftsführer in Ravensburg dem SWR. Die Tests sind für Menschen gedacht, die sich an den Feiertagen mit besonders gefährdeten Gruppen, wie Senioren oder chronisch Kranken treffen wollen. Die Aktion findet auch in anderen Kreisen statt. Man sei noch in der Abstimmung. Weitere Informationen sollen bis Ende der Woche bekannt gegeben werden.