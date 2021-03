Die Stadt Friedrichshafen stellt den Schulen in der Stadt Corona-Schnelltests zur Verfügung. Die Tests sollen ab kommenden Montag den Präsenzunterricht sicherer machen. Das Bundesgesundheitsministerium empfiehlt mindestens einen Test pro Woche und Schüler. Die Organisation und Durchführung der Tests liege in der Verantwortung der Schulen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Am Montag beginnt wieder der Präsenzunterricht an den Grundschulen sowie für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse.