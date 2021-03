Die angekündigten kostenlosen Corona-Schnelltests für alle können in den Apotheken in der Region noch nicht angeboten werden. Apotheker im Bodenseekreis kritisieren, wichtige rechtliche Rahmenbedingungen seien noch gar nicht geklärt.

Die Apotheker dürften aktuell noch nicht alle Bürger testen, weil die Landestestverordnung bisher nicht angepasst worden sei, so Apotheker Markus Gantert aus Markdorf (Bodenseekreis). Insofern habe man bisher niemanden getestet. Nur Kunden mit einer Bescheinigung wie Lehrer, Erzieher oder Grenzpendler würden derzeit getestet, so Apothekerin Heike Obergasser aus Kluftern.

"Kunden rufen an oder kommen vorbei und wollen einen Corona-Test machen. Die müssen wir vertrösten und wir können gar nicht sagen auf wann." Heike Obergasser, Apothekerin aus Kluftern

Kein Konzept für Corona-Schnelltests für alle

Auch die Stadt Markdorf wisse noch nicht, wie die Tests umgesetzt werden sollen, so Apotheker Markus Gantert. Ein angesetztes Treffen von Ärzten, Apothekern und Stadt wurde wieder abgesagt. Außerdem, so die Kritik der Apotheker, fehle die Infrastruktur in Apotheken, um massenweise Corona-Schnelltests für alle anzubieten. Man fühle sich im Stich gelassen, ein Konzept fehle. Man sei nicht in der Lage, eine ganze Ortschaft durchzutesten, so Apothekerin Heike Obergasser aus Kluftern. Es müssten dafür andere Strukturen geschaffen werden.