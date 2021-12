Das gilt jetzt in Oberschwaben und am Bodensee

So werden die Fristen berechnet

Die Einschränkungen treten am dritten Tag in Kraft, nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionsrate) zwei Tage nacheinander über 500 lag. Sinken die Infektionszahlen, dürfen die Maßnahmen am sechsten Tag aufgehoben werden, vorausgesetzt, die Neuinfektionsrate lag fünf Tage in Folge unter 500. Dabei gelten die Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA), die jeden Abend für den jeweiligen Tag bekannt gegeben werden. Es zählen die Kalendertage, also jeder Tag. Liegt ein Kreis beispielsweise am Samstag und Sonntag laut LGA über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 500, gelten ab Montag die Regelungen zur Ausgangssperre und 2G im Einzelhandel.