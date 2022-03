Unis und Hochschulen am Bodensee planen 3G-Kontrollen

An den Universitäten und Hochschulen in der Region Bodensee-Oberschwaben wird im Wintersemester wieder hauptsächlich in Präsenz gelehrt. Allerdings gilt dafür die 3G-Regel. Kontrollen sind vorgesehen.

An der Uni Konstanz besteht die Möglichkeit, den Impf- oder Genesenenstatus elektronisch auf dem Studierendenausweis eintragen zu lassen. Wer über keinen gültigen 3G-Nachweis verfügt, darf in Konstanz nicht an Präsenzveranstaltungen und Prüfungen teilnehmen. Eine Ausnahme gilt an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung Konstanz (HTWG), wo Prüfungen unter Einhaltung des Mindestabstands auch ohne Testnachweis abgelegt werden dürfen. Für die Kontaktverfolgung muss allerdings bei allen Präsenzveranstaltungen von den Teilnehmenden ein QR-Code gescannt werden. Einloggen über eine App An der Hochschule Ravensburg-Weingarten sollen einzelne Studierende nach dem Zufallsprinzip auf ihren 3G-Status überprüft werden. Aus Kapazitätsgründen sei eine Überprüfung aller Studierenden nicht möglich, so ein Sprecher. Zusätzlich müssen sich alle über eine App einloggen, bevor sie die Hochschulgebäude betreten. Stichprobenartige Kontrollen An der Zeppelin Universität (ZU) in Friedrichshafen hat das neue Semester bereits begonnen. Hier wird im Rahmen eines Modellprojekts des Landes stichprobenartig der 3G-Nachweis überprüft. Einzelne Kurse werden willkürlich und nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Bei den Kontrollen der Teilnehmer werden keine persönlichen Daten erhoben, erklärte Kilian Seng von der ZU. Studierende, die gegen die 3G-Regeln verstoßen, müssen nach Hause gehen.