Die Ordnungsämter in der Region Bodensee-Oberschwaben kontrollieren in dieser Woche wieder intensiv die Einhaltung der Corona-Quarantäne. Die landesweite Aktion findet bereits zum dritten Mal statt.

Die Kontrollen am Mittwoch und Donnerstag sollen Menschen, die wegen Corona in Quarantäne sind, sensibilisieren, sich an die Auflagen zu halten, heißt es beispielsweise in einer Mitteilung der Stadt Bad Wurzach (Kreis Ravensburg). Zuständig für die Kontrollen sind die Ordnungsämter.

Bei Verstößen Bußgeld

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörden prüfen überwiegend telefonisch, ob mit Corona Infizierte sowie enge Kontaktpersonen wirklich zuhause bleiben. Auch Rückkehrer aus Risikogebieten werden kontrolliert. Verstöße können ein Bußgeld oder sogar eine Strafanzeige nach sich ziehen.

Landesweite Schwerpunkt-Kontrollen

Bei früheren Quarantäne-Kontrollen habe sich laut der Stadt Ravensburg gezeigt: Gravierende Verstöße gab es nicht. Das Sozialministerium hat jetzt um die erneuten landesweiten Schwerpunkt-Kontrollen gebeten. Hintergrund sind die weiterhin hohen Infektionszahlen in Baden-Württemberg.