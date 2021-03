In zwei Pflegeeinrichtungen in Konstanz hat sich das Coronavirus beim Personal und bei Bewohnern ausgebreitet. Eine Bewohnerin sei an der Infektion gestorben, teilte die Spitalstiftung Konstanz mit. Im Haus Luisenheim seien über 30 Menschen positiv getestet worden, im Haus Salzberg seien es über 20 Menschen. Die Einrichtungen stehen unter Quarantäne. Ein abgesagter Impftermin Ende Februar sei am Mittwoch nachgeholt worden.