Zahl der stationär behandelten Corona-Patienten steigt wieder

Die Zahl der Corona-Patienten, die stationär in einem Krankenhaus behandelt werden müssen, steigt in der Region Bodensee-Oberschwaben teilweise wieder deutlich an. In Biberach verzeichnet das Sana Klinikum laut einer Sprecherin einen starken Zuwachs an Corona-Patienten. Aktuell würden 28 Covid-19-Patienten stationär versorgt, vor einer Woche seien es noch zehn gewesen. Ähnlich sieht es auch im Bodenseekreis aus: In den Kliniken in Friedrichshafen, Tettnang und Überlingen werden derzeit laut Landratsamt insgesamt 20 Menschen behandelt, doppelt so viele wie noch vor einer Woche. Langsam, aber stetig steigt auch die Zahl der Corona-Patienten in den Häusern der Oberschwabenklinik in Ravensburg und Wangen im Allgäu wieder: Wie die OSK auf SWR-Anfrage mitteilte, sei innerhalb einer Woche die Zahl von zwölf auf aktuell 19 Patienten gestiegen, drei von ihnen seien auf der Intensivstation.