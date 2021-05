Die Corona-Krise hat vergangenes Jahr in Deutschland zu 17 Prozent weniger Diebstählen von Booten und 32 Prozent weniger Diebstählen von Bootsmotoren geführt als im Vorjahr. Das ist die Bilanz des Kompetenzzentrums Bootskriminalität in Konstanz. Grenzschließungen und Grenzkontrollen hätten es Dieben schwer gemacht, international zu agieren. Laut dem Zentrum wurden deutschlandweit knapp 150 Boote und etwa 540 Außenbordmotoren gestohlen. Der Gesamtschaden lag bei rund fünf Millionen Euro. Am Bodensee selbst hatten die Konstanzer Spezialisten wenig zu tun: Hier verschwanden gerade mal vier Boote und zwei Außenbordmotoren. Das Kompetenzzentrum Bootskriminalität in Konstanz ist europaweit tätig und wurde vor 20 Jahren gegründet.