Das Landratsamt des Bodenseekreises steht kurz davor, die Corona-Notbremse zu ziehen. Es war erwartet worden, dass der Inzidenzwert im Bodenseekreis den dritten Tag in Folge den Wert von 100 überschreitet. Aber das Landesgesundheitsamt konnte am Montagabend wegen technischer Probleme keine aktuellen Inzidenzwerte für Landkreise herausgeben. Voraussichtlich heute (Dienstag) werde der Inzidenzwert von über 100 bestätigt, so ein Sprecher des Bodenseekreises. Dann werde der Landkreis die Corona-Notbremse ziehen. Mit dem Bodenseekreis gilt dann in der ganzen Region mit den Kreisen Sigmaringen, Biberach, Konstanz und Ravensburg die Corona-Notbremse.