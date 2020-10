Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region ist stark gestiegen. Im Bodenseeraum sind innerhalb eines Tages am Freitag 120 Menschen als neuinfiziert gemeldet worden. Am Tag davor waren es 67 Neuinfizierte in den Kreisen Ravensburg, Konstanz, Biberach, Sigmaringen, Bodensee und Lindau. Im benachbarten Ausland, in Vorarlberg, Thurgau und St. Gallen, waren es 600 Neuinfizierte innerhalb eines Tages, davor waren 454.