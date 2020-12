Die Vorarlberger Landesregierung hat Details zur Organisation der Corona-Massentests bekanntgegeben. Die Tests beginnen am Freitag um 7 Uhr und enden am Sonntag, 17 Uhr. 80 Teststationen werden dazu aufgebaut, in Turnhallen, Rathäusern und Gemeindezentren. Der Antigen-Schnelltest ist nur nach Online-Anmeldung möglich, seit Montag sind bereits mehr als 50.000 Menschen angemeldet. Nach Angaben des Landes unterstützen Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bergrettung, Wasserrettung sowie kommunalem Ordnungsdienst das medizinische Personal. In Vorarlberg gab es seit März fast 16.000 Corona-Fälle, 132 Menschen starben.