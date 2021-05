per Mail teilen

Im Kreis Biberach ist ab Freitag wieder Wechselunterricht in den Schulen möglich. Kitas können in den Regelbetrieb zurückkehren, teilte das Landratsamt mit. Der Einzelhandel darf Click and Meet anbieten. Grund ist die anhaltende Sieben-Tage-Inzidenz unter 150.