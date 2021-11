Schnellere Heilung von Intensiv-Patienten in Wangen

Die Anwendung von Licht in der Intensivmedizin ist neu. Im Krankenhaus in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) soll der Einsatz eines "Lichthimmels" nun beatmeten Covid-Patienten helfen.

An 17 Plätzen der Intensivstation der Fachkliniken in Wangen im Allgäu ist ein "Lichthimmel" installiert worden. Er sorgt dafür, dass Intensivpatienten, die beatmet werden, im Tag- und Nacht-Rhythmus bleiben. Wenn sie von der Beatmung entwöhnt werden, leiden Patienten oft an Halluzinationen und Verwirrtheit - dagegen kann die Lichttherapie helfen. Das hat eine Studie an der Charité in Berlin gezeigt.

"Lichthimmel" gleicht fehlenden Tag-Nacht-Rhythmus aus

Tagsüber sorgt der "Lichthimmel" für eine sommerliche Lichtstimmung, nachts ist es mit dem neuen System im Behandlungszimmer richtig dunkel. Auch den Schlaf störende Alarmsignale der medizinischen Geräte werden dann nach draußen geleitet.

Die Waldburg-Zeil Kliniken Wangen haben 6,5 Millionen Euro in die Lichtsysteme der neuen Intensivstation investiert. Sie wollen damit die Heilungschancen der Patientinnen und Patienten verbessern und die Sterblichkeit verringern.