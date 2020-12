Die Kliniken in der Region Bodensee-Oberschwaben versorgen derzeit relativ viele Covid-19-Patienten. Es gibt aber noch genügend freie Betten. So sei im Klinikum Friedrichshafen knapp die Hälfte der 36 Betten auf den zwei Corona-Stationen belegt. Bei den SRH Kliniken Sigmaringen reicht die Corona-Station bislang zur Versorgung der Patienten aus. In den Sana Kliniken Biberach hat man die Belegungskapazität auf der Covid-Station Anfang November bereits verdoppelt. Etwas angespannt ist die Lage in den Kliniken Konstanz und Singen, auf den Intensivstationen sind laut einer Sprecherin nur noch wenige Betten frei. In allen Kliniken sind nur vereinzelt Beschäftigte positiv getestet oder in Quarantäne. Ausnahme ist das Krankenhaus Tettnang: dort wurden inzwischen 20 Mitarbeiter positiv getestet. Der Betrieb wurde weitgehend eingestellt.