An den Kliniken im Kreis Konstanz entspannt sich die Corona-Lage. Wie die Verantwortlichen bestätigten, geht die Zahl der Covid-19-Patienten zurück. Sorge machten allerdings die Mutationen.

Die Zahl der reinen Corona-Stationen wurde in Singen und Radolfzell von sieben auf fünf reduziert, so der ärztliche Direktor des Klinikums in Singen, Frank Hinder. 34 Patientinnen und Patienten seien derzeit in Isolation - 22 in Singen und zwölf in Radolfzell.

Im Klinikum in Singen werden derzeit wieder Operationen gemacht, die wegen der Versorgung von Covid-Patienten verschoben werden mussten. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Lange Wartelisten bei planbaren Operationen

An beiden Kliniken werden mittlerweile verschobene Operationen nachgeholt, so Hinder weiter. Die Wartelisten seien lang und die Verantwortlichen seien froh, die Menschen nun behandeln zu können. Eine geriatrische Station in Radolfzell und eine operative Station in Singen seien wiedereröffnet worden.

Weniger Druck in Konstanz, aber Sorge wegen Mutationen

Auch am Klinikum Konstanz habe der Druck etwas nachgelassen. Man befinde sich im "Pandemie-Regelbetrieb", so Marcus Schuchmann, ärztlicher Direktor in Konstanz. Ein Patient werde wegen Covid-19 auf der Intensivstation beatmet, sieben weitere würden im Zusammenhang mit Corona behandelt. Sorgen bereiteten hingegen die mutierten Viren. Aktuell gebe es im Kreis Konstanz einen Patienten im Raum Stockach, bei dem eine mutierte Virusform festgestellt wurde. Wo er sich angesteckt habe, sei bislang unklar.