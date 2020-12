Die Corona-Lage im Kloster Reute in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) scheint sich zu entspannen. Die täglichen Zuwächse der Corona-Infektionen hätten deutlich abgenommen, so ein Sprecher im SWR. Am Montag werde entschieden, ob die Quarantäne aufgehoben wird. Vergangene Woche war das Kloster Reute wegen der hohen Zahl an Corona-Fällen komplett unter Quarantäne gestellt worden. Betroffen sind mehr als 100 Schwestern im Mutterhaus und der klostereigenen Pflegeeinrichtung Gut-Betha-Haus.