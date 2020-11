per Mail teilen

Der vor rund drei Monaten eingerichtete Corona-Kulturfonds des Kreises Konstanz ist ein voller Erfolg, sagte ein Sprecher des Landkreises gegenüber dem SWR. Es seien über 60.000 Euro für die freie Kunst- und Kulturszene zusammengekommen. Laut Friedemann Scheck, Leiter des Konstanzer Kreisarchivs, hätten Bürger, Stiftungen, Gemeinden und Unternehmen knapp 40.000 Euro gespendet. Der Kreis steuerte 25.000 Euro bei.

24 Projekte gefördert

Von dem Geld habe man insgesamt 24 Projekte von Kulturschaffenden gefördert, mit bis zu 4.500 Euro. Zum Beispiel Freiluftkonzerte in Seniorenheimen, eine Plakataktion zum Thema "Häusliches Arbeiten" in der Konstanzer Innenstadt oder eine Text-Installation an der Seestraße.

Weitere Projekte folgen bis Ende Dezember

Weitere Projekte, darunter Buchpublikationen und Konzerte, sollen noch bis Ende Dezember umgesetzt werden. Der Kreis Konstanz hatte den Kulturfonds Ende Juli beschlossen. Er soll verhindern, dass in Zeiten von Corona das regionale Kulturleben dauerhaften Schaden nimmt.