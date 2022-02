Corona-Kritiker auf dem Weg zu Haus von Kretschmann gestoppt

per Mail teilen

Kritiker der Corona-Politik haben am Montagabend in Sigmaringen versucht, zum Wohnhaus von Ministerpräsident Winfried Kretschmann vorzudringen. Einige der insgesamt 60 Demonstrierenden wollten eine Absperrung der Straße umgehen, die zum Privathaus des Regierungschefs führt, wie ein Polizeisprecher heute mitteilte. Dies sei jedoch verhindert worden. Er bestätigte damit einen Bericht der "Schwäbischen Zeitung." Laut Polizei informierten Beamte Kretschmanns Ehefrau Gerlinde darüber, die zur selben Zeit nach Hause kam. Der Ministerpräsident selbst sei nicht zuhause gewesen. Insgesamt verlief der Zug der Maßnahmen-Kritiker friedlich, so die Polizei.