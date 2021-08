per Mail teilen

In weiten Teilen der Region Bodensee-Oberschwaben sind die Corona-Inzidenzen, also die Zahl der Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, wieder über die 50er Marke gestiegen. So meldet das Robert-Koch-Institut für den Bodenseekreis eine Inzidenz von 56,6 und für den Kreis Ravensburg von 58,5. Im Kreis Konstanz liegt sie mit 46,1 noch unter der 50er Marke, ebenfalls mit 30,5 im Landkreis Lindau.