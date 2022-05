per Mail teilen

Als erster Landkreis in der Bodenseeregion hat der Kreis Ravensburg wieder eine Corona-Inzidenz unter 100. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie aktuell bei 93. Das ist der niedrigste Wert in Baden-Württemberg. Auch im Bodenseekreis ist die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen wieder zurückgegangen und liegt bei 118. Für die Landkreise Konstanz und Sigmaringen meldet das RKI eine Inzidenz von rund 180.