Im Alten- und Pflegeheim "Haus Don Bosco" in Konstanz sind 21 Bewohnerinnen und Bewohner sowie zwölf Pflegekräfte mit Corona infiziert. Das bestätigte der Caritasverband als Träger der Einrichtung.

Die vielen positiven Fälle gebe es in einem der beiden Wohnbereiche des Pflegeheimes. Dort leben 25 Menschen. Die mit dem Coronavirus infizierten Bewohner zeigten bisher keine schweren Krankheitssymptome. Auch zwölf der insgesamt 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses haben sich den Angaben zufolge mit Covid-19 infiziert.

Bewohner sind demenzkrank und schwer zu isolieren

Das Pflegeheim "Don Bosco" ist laut Caritas ein Haus für Menschen mit schwerer Demenz. Deshalb ließen sich die dort betreuten Menschen nicht ausschließlich in ihren Zimmern isolieren, sondern maximal im eigenen Wohnbereich. Es sei daher schwierig gewesen, eine Ansteckung zu verhindern.

Das Gesundheitsamt erließ ein Besuchsverbot, es gilt zunächst bis zum 22. November. Der zweite Wohnbereich sei bisher nicht betroffen, es sollen aber vorsorglich Tests durchgeführt werden, so der Caritasverband. Das Haus hat insgesamt 57 Heimplätze.

Pflegeheim sucht freiwillige Helfer

Die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims sei sichergestellt, heißt es in einer Mitteilung an den SWR. Allerdings suche das Haus Freiwillige, insbesondere Alten- und Krankenpflegekräfte, die im Notfall das Team unterstützen.

Viele Corona-Tote und Neuinfektionen am Wochenende

In der Region Bodensee-Oberschwaben und in den Nachbarländern sind über das Wochenende die Corona-Fallzahlen weiter angestiegen. Besonders betroffen ist der Kanton St. Gallen. Dort gab es seit Freitag 19 Tote im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Auch im Kanton Thurgau, in Vorarlberg sowie in den Kreisen Konstanz und Biberach gab es weitere Todesfälle. In Vorarlberg wurden am Montag über 650 Neuinfektionen gemeldet. Auch im deutschen Bodenseeraum und in Oberschwaben steigen die Fallzahlen weiter, die Werte der 7-Tage-Inzidenz gehen aber leicht zurück.