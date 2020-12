In der Schule Schloss Salem gibt es einen Corona-Ausbruch. 15 Schüler der Klassen acht und neun sind nach Angaben der Schulleitung infiziert. An einem weiteren Schulstandort gab es drei Fälle in der Oberstufe. Viele weitere Schüler gelten als Kontaktpersonen und befinden sich in Quarantäne. Sie sind in einem eigenen Bereich des Internats untergebracht und werden von Krankenschwestern versorgt, so Schulleiter Bernd Westermeyer gegenüber dem SWR. Ob die betroffenen Kinder und Jugendlichen Weihnachten mit ihren Familien verbringen können, ist noch offen.