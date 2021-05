Die Corona-Impfzentren arbeiten auf Hochtouren, da sind Ärzte im Ruhestand sehr gefragt. Auch der 74-jährige ehemalige Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Wangen (Kreis Ravensburg) ist für das Impfen wieder im Dienst.

Lange hat er die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Wangen geleitet, davor war er an der Uniklinik in Ulm beschäftigt. Nun ist er wieder im Dienst der Medizin und hilft als Impfarzt im Ulmer Impfzentrum aus - eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.

SWR-Moderatorin Thea Thomiczek hat ihn gefragt, er zum Impfarzt wurde und wie er sich in der neuen-alten Rolle fühlt.

Andreas Grüneberger hilft als Pensionär am Corona-Impfzentrum Ulm aus. In den winzigen Kabinen muss er zunächst die Impflinge über die Wirkungen der Impfung aufklären. Über seine Erfahrungen als Frauenarzt hat er schon ein Buch geschrieben. Im Gespräch mit SWR-Moderatorin Thea Thomiczek erzählt er nun von besonderen Situationen im Impfbetrieb.