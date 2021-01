per Mail teilen

Die Corona-Impfbereitschaft von Pflegepersonal in Alten- und Pflegeheimen der St. Elisabeth Stiftung schwankt je nach Einrichtung zwischen 50 und 80 Prozent. Dies hat ein Sprecher der Stiftung mit Sitz in Bad Waldsee im Kreis Ravensburg dem SWR gesagt. In den Alten- und Pflegeheimen der St. Elisabeth Stiftung sind rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Für geimpftes als auch für ungeimpftes Personal gelte aber weiterhin bei der Arbeit Maskenpflicht. Bei den meist über 80-jährigen Bewohnerinnen und Bewohnern der Heime betrage die Impfbereitschaft fast 100 Prozent.