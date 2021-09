Hier wird in Oberschwaben in dieser Woche geimpft

Im Rahmen der bundesweiten Impfwoche gibt es auch in der Region Bodensee-Oberschwaben zusätzliche Impfangebote. Sie finden auf Wochenmärkten, in Supermärkten und an Schulen statt.

Die Corona-Impfungen nehmen mobile Teams der Kreisimpfzentren vor. In Weingarten (Kreis Ravensburg) können sich Bürgerinnen und Bürger am Montag in einem Supermarkt impfen lassen, ohne Terminabsprache. In Konstanz wird ein Impfteam am kommenden Sonntag auf der Marktstätte sein. Und in Überlingen am Freitag und Samstag im Einkaufszentrum La Piazza.

Corona-Impfungen auch in Schulen und beim Magnusfest

Der Landkreis Biberach schickt seine Impfteams vor allem in die Schulen. Jugendliche unter 16 Jahren brauchen die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten, so die Kreisverwaltung. Am kommenden Samstag können sich Gäste des Magnusfestes in Bad Schussenried impfen lassen.

Mit der Aktionswoche #hierwirdgeimpft hoffen Bund und Länder auf neuen Schwung für die Impfkampagne gegen das Coronavirus. Fast 60 Prozent der Deutschen seien vollständig geimpft, teilte das Bundesgesundheitsministerium mit, im Kampf gegen das Coronavirus müssten sich aber deutlich mehr Menschen impfen lassen.