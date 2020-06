Fronleichnams-Fest in Zeiten der Corona-Pandemie Kein Blumenteppich und keine Prozession in Sipplingen

An Fronleichnam legen die Sipplinger einen bis zu einem Kilometer langer Blumenteppich, der hunderte Besucher anzieht. Wegen der Corona-Pandemie war in diesem aber Jahr alles anders in dem kleinen Ort am Bodensee.

Fronleichnam in Zeiten der Corona-Pandemie Eigentlich liegt an Fronleichnam ein meterlanger Blumenteppich in Sipplingen (Bodenseekreis). Wegen der Corona-Pandemie ist in diesem Jahr alles anders. Die traditionelle Prozession zu Fronleichnam fiel aus.