per Mail teilen

Die Grünen haben ihren Politischen Aschermittwoch in Biberach wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die Partei teilte am Montag mit. Sie verzichte schweren Herzens auf die Traditionsveranstaltung, aber diese passe aktuell nicht in die pandemische Lage. Im vergangenen Jahr waren die Bundesvorsitzende Annalena Baerbock und Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu Gast.