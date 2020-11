In einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Biberach gibt es einen Corona-Fall. Das teilte das Landratsamt mit. Der Betroffene sei in eine eigens dafür vorgesehene andere Flüchtlingsunterkunft verlegt worden und in Quarantäne. Seine Kontaktpersonen wurden ebenfalls isoliert und getestet. Die Ergebnisse stehen laut Gesundheitsamt noch aus.