Im Kreis Konstanz lassen sich mittlerweile mehr als 40 Corona-Fälle auf eine Hochzeitsfeier im Kreis Tuttlingen zurückführen, davon mehr als die Hälfte im Raum Stockach. Nach Test von 200 Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften am Samstag in Stockach seien noch drei neue Fälle dazu gekommen, bestätigte das Landratsamt des Kreises Konstanz am Dienstag. Wegen der Hochzeitsfeier sind rund 500 Kontaktpersonen in Quarantäne. Betroffen sind auch 13 Schulen und 32 Schulklassen im Kreis.