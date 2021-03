In einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Sigmaringen sind mehrere Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie das Landratsamt mitteilte, wurden nach einem ersten positiven Fall am Wochenende alle Bewohner und das Personal einem Schnellltest unterzogen. Insgesamt acht Personen sind demnach infiziert, bei 45 fiel der Test negativ aus. Die Infizierten wurden in einem Nachbargebäude unter Quarantäne gestellt, die negativ Getesteten befinden sich als Kontaktpersonen ebenfalls in Quarantäne. Um die Einhaltung der Quarantäne zu überwachen, wurde ein Zaun errichtet und Sicherheitspersonal eingesetzt.