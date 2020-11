Die Manufaktur des Outdoor-Ausrüsters Vaude in Tettnang (Bodenseekreis) ist wegen Fällen von Coronavirus für zwei Wochen geschlossen worden. Wie eine Sprecherin dem SWR bestätigte, sind 15 Mitarbeiter infiziert. Auch beim Autozulieferer ZF am Standort Eitorf in Nordrhein-Westfalen gibt es Corona-Fälle. 91 von 700 Mitarbeiter dort seien infiziert, so ein Sprecher. Das Werk in NRW bleibe bis Sonntag geschlossen. Am Standort Friedrichshafen seien derzeit keine aktiven Corona-Fälle bekannt, so der ZF-Sprecher.