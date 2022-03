In verschiedenen Städten und Gemeinden in der Region Bodensee-Oberschwaben haben Menschen wieder gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. In Ravensburg waren es rund 700, in Singen im Kreis Konstanz rund 650. Laut Polizei Konstanz ist die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Demonstrationen im Vergleich zur Vorwoche deutlich zurückgegangen.