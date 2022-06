Zahlreiche Corona-Demos in der Region Bodensee-Oberschwaben

Auch am vergangenen Montag haben in der Region Bodensee-Oberschwaben wieder viele Menschen in zahlreichen Städten und Gemeinden gegen die Corona-Politik demonstriert. Allein in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis sind bei 21 Veranstaltungen rund 2.900 Teilnehmer auf die Straße gegangen. Im Landkreis Konstanz waren es etwa 1.300, im Kreis Biberach knapp 800 Demonstranten. Laut Polizei bleib es überall friedlich. Auch vor dem Haus von Ministerpräsident Kretschmann in Sigmaringen-Laiz blieb es ruhig.