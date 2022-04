In der deutschen Bodenseeregion und Oberschwaben hat es am Freitag rund 1.800 neue Corona-Fälle gegeben. Das meldet das RKI. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auch im Kreis Konstanz wieder auf über 500. Am höchsten ist sie weiter im Kreis Biberach mit knapp 940. Insgesamt haben sich in der Region seit Beginn der Pandemie fast 400.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.