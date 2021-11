Corona-Ausbruch in Einrichtung für Menschen mit Behinderung

In Heggbach im Kreis Biberach sind in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung 55 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Träger, die St. Elisabeth-Stiftung, mitteilt, sind 41 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 14 Beschäftigte betroffen. Bis auf zwei hätten alle nur leichte Symptome und seien geimpft. Um das Infektionsgeschehen einzudämmen, bleiben einige Angebote in Heggbach, wie der Seniorentreff und die Tagesförderstätte, bis Ende nächster Woche geschlossen. In Heggbach leben rund 250 Menschen mit Behinderung, sie werden derzeit alle in Wohngemeinschaften betreut.