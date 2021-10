Pfarrer segnet Gräber in Markdorf alleine

Die Katholiken in Deutschland haben am Sonntag den Feiertag Allerheiligen begangen. Immer am 1. November besuchen sie die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen. Wegen der Corona-Pandemie konnte das Gedenken nur eingeschränkt begangen werden.

Wie in anderen Gemeinden auch war in Markdorf (Bodenseekreis) nicht nur der Allerheiligengottesdienst in der Kirche abgesagt worden, sondern auch der gemeinsame Gräberbesuch. Wegen der Pandemie bleiben die Kirchen derzeit nur für den individuellen Besuch offen. Individuelles Gedenken auf dem Friedhof bei Regen Die Menschen kamen vereinzelt auf den Friedhof, und Vikar Simon Dreher weihte die Gräber in Markdorf - auch er machte den Gang über den Friedhof ganz alleine. Video herunterladen (3,7 MB | MP4) Allerheiligen

Allerheiligen wird immer am 1. November gefeiert und ist in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland und Nordrhein-Westfalen ein gesetzlicher Feiertag.