Landmaschinenhersteller Claas will 40 Millionen Euro in Standort investieren

Der Landmaschinenhersteller Claas will in den kommenden Jahren rund 40 Millionen Euro am Standort Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) investieren. Geplant ist laut Claas der Umbau der Werksinfrastruktur und von Produktionsanlagen, um der steigenden Nachfrage nach Futterernte-Maschinen nachzukommen. Die Claas-Gruppe mit Sitz in Nordrhein-Westfalen beschäftigt weltweit rund 12.000 Mitarbeiter. Über 500 davon arbeiten in Bad Saulgau. Das Werk sei Kompetenzzentrum für Futtererntetechnik und biete für Erntemaschinen eines der modernsten Testzentren der Welt, so Claas.