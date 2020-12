Die Firma Claas, Hersteller von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten, hat im Geschäftsjahr 2020 den Umsatz und Gewinn vor Steuern gesteigert. Das geht aus der Geschäftsbilanz hervor. Auch am Standort Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) mit seinen 650 Mitarbeitern seien die Geschäfte gut gelaufen. Die Corona-Krise habe der Standort Bad Saulgau bislang besser verkraftet als andere Claas-Produktionsstätten. So sei in Oberschwaben während des Lockdowns im Frühjahr durchgearbeitet worden, während andere Standorte drei Wochen geschlossen waren, so das Unternehmen. In Bad Saulgau stellt Claas unter anderem Mähwerke her.